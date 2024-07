Сервисы доставки увеличивают потребление сладкого и жирного

С помощью цифровых платформ — приложений, цифровых киосков, планшетов — люди заказывают более вредную еду. По расчетам ученых, 61% цифровых заказов включал нездоровую пищу. Это на 3% больше, чем при заказе нецифровыми методами (например, с помощью печатного меню). Исследование показывает, что цифровые платформы для заказа еды существенно влияют на поведение потребителей, которые начинают выбирать сладкие и жирные блюда, а также порции большего размера. Работа опубликована в журнале Journal of the Academy of Marketing Science.

© InScience

После пандемии коронавируса сервисы доставки еды стали обыденным делом. Кроме того, заведения (особенно фастфуд) начали устанавливать специальные экраны для заказов (цифровые меню), которые позволяют не общаться с продавцом или официантом. Ученые решили проанализировать, как сервисы доставки и цифровые меню влияют на поведение покупателей. Они сравнили, как влияют на решения людей заказы с помощью цифровых методов и печатных меню.

Ученые провели шесть исследований, в ходе которых проанализировали более 23 тысяч заказов из различных ресторанов. Каждое блюдо в заказах отнесли к одной из трех категорий: нездоровая еда, нейтральная или полезная. В первую группу относили блюда с очень большим размером порции, а также сладкое или жареное. Полезными считались блюда с овощами и рыбой. Большинство супов, больших салатов и стейков, вес которых был меньше 170 граммов, считались нейтральной едой.

Оказалось, что 61% цифровых заказов (в том числе заказы с доставкой) были нездоровыми. Это на 3% больше, чем нецифровые заказы. Также команда исследователей выяснила, что цифровые меню оказывают большее влияние на людей в конце дня, так как они более уставшие и голодные.

«Цифровые режимы заказа способствуют более автоматическому процессу принятия решений с меньшей когнитивной вовлеченностью. Это происходит потому, что цифровые инструменты побуждают людей меньше полагаться на свои когнитивные ресурсы и больше — на автоматизированные процессы», — рассказал Дипайан Бисвас из Университета Южной Флориды.



Это явление называется «эффект Google». При нем люди начинают полагаться на цифровые инструменты, чтобы хранить ту или иную информацию. Это приводит к меньшим когнитивным усилиям, из-за чего впоследствии человек автоматически принимает различные решения.

При этом ученые обнаружили, что более продвинутые пользователи цифровых технологий могут быть менее восприимчивы к эффекту Google.

Исследователи заявили, что рестораны, которые продвигают более здоровые варианты питания, могут предлагать своим клиентам нецифровые способы заказа — обычное печатное меню, например.

Специалисты планируют продолжить исследования, чтобы понять, как присутствие человека (при заказе лично или по телефону) может влиять на решения потребителей. Также ученые хотят узнать, как цифровые и нецифровые способы заказа еды меняют ее вкус.