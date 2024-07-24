Ученые выяснили, как давление повышает риск инсульта

Исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета, показало, что хронически повышенное систолическое давление (верхнее число при измерении давления) связано с повышенным риском двух наиболее распространенных типов инсульта.

© Ferra.ru

Ученые проанализировали данные более чем 40 000 человек в возрасте от 18 лет без истории инсульта. Они обнаружили, что среднее систолическое давление на 10 мм рт. ст. выше нормы связано с 20% более высоким риском общего и ишемического инсульта, а также на 31% более высоким риском внутримозгового кровоизлияния.

Авторы исследования подчеркивают важность ранней диагностики и постоянного контроля артериального давления для профилактики инсульта. Ученые также обращают внимание на недостаточную распространенность самоконтроля артериального давления, что затрудняет диагностику и контроль гипертонии.