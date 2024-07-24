Исследование показало, как инсульт влияет на сердце

Инсульт не только наносит непосредственный ущерб головному мозгу, но и может иметь долгосрочные последствия для других органов, таких как сердце. Ученые обнаружили, что причина таких осложнений кроется в изменениях иммунной системы.

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Ученые из Института исследований инсульта и деменции Мюнхенского университета выяснили, что инсульт может привести к постоянным воспалительным изменениям в иммунных клетках различных органов. Эти изменения происходят на уровне генетического кода и приводят к дисбалансу белков в клетках. Особенно сильно страдает сердце, где воспаление может вызывать образование рубцовой ткани и ухудшение сердечной функции.

Ключевым фактором, вызывающим эти изменения, оказался белок IL-1b. Ученые провели эксперименты на мышах, подтвердившие связь между повышенным уровнем IL-1b в костном мозге и сердечными проблемами после инсульта. Более того, блокирование IL-1b и предотвращение миграции воспалительных клеток в сердце успешно предотвратили развитие сердечных осложнений.