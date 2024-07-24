Бактерии тоже обладают памятью, выяснили ученые

Израильские ученые из Университета Райхмана доказали, что некоторые бактерии обладают эффектом памяти. Исследование опубликовано в научном журнале Microbiological Research (MicrobioRes).

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Команда изучила свойства полезного почвенного микроорганизма сенной палочкой (Bacillus subtilis), которую используют в качестве пробиотика и средства биологического контроля.

Исследователи выяснили, что сенная палочка способна экспрессировать гены, связанные с колонизацией и симбиозом с носителем на протяжении поколений, даже после отсоединения от хозяина.

Такая передача информации между поколениями микроорганизмов позволяет им эффективно повторно колонизировать организм нового хозяина, что дает им преимущество перед сородичами, которые никогда не формировали стабильного взаимодействия с растениями.

Исследователи полагают, что подобные механизмы обеспечивают многопоколенное взаимодействие полезных пробиотических бактерий из той же группы в кишечнике человека, обеспечивая долгосрочную защиту от болезней.