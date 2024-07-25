Ученые выяснили, сколько клубники нужно есть для здоровья сердца

Ученые из Иллинойского технологического института обнаружили, что ежедневное потребление клубники снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения функции эндотелия. Результаты исследования представлены на сайте ежегодной конференции Американского общества питания — Nutrition 2024 (N24).

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В исследовании приняли участие 36 женщин и 32 мужчины в возрасте от 20 до 62 лет. Ученые собрали информацию об особенностях состояния здоровья испытуемых и разделили их на две группы. Первая группа в течение четырех недель ежедневно съедала по небольшой чашке клубники. Вторая выступала в качестве контрольной и не вносила изменений в рацион.

Результаты показали, что у добровольцев из второй группы по истечении экспериментального периода улучшилось функционирование эндотелия. Эндотелий — это однослойный пласт плоских клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, а также сердечных полостей. Он отвечает за свертываемость крови, формирование новых кровеносных сосудов, контроль артериального давления и сократительную способность сердца.

Ученые объяснили, что улучшение функции эндотелия способствует снижению риска различных сердечно-сосудистых заболеваний. Нормальный кровоток и эластичные сосуды не создают предпосылок для развития тромбоза и гипертонии. Исследователи также отметили, что порция из восьми ягод клубники обеспечивает суточную норму витамина С и содержит множество других питательных веществ и полезных биологически активных соединений.