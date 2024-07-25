Найден ген, который может обратить вспять симптомы болезни Паркинсона

Ученые из Университета Саймона Фрейзера (SFU) и колледжа медицины Бейлора в Техасе выявили ген, который, по их данным, может обратить вспять симптомы болезни Паркинсона у плодовых мушек. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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Лаборатория Верхьена из SFU обнаружила, что увеличение количества гена Cdk8 у мушек с Паркинсоном позволяет обратить симптомы заболевания. Этот ген и его человеческий аналог CDK19 играют ключевую роль в регуляции митохондрий, которые являются «энергетическими станциями» клетки.

Профессор молекулярной биологии и биохимии Эсфер Верхьен отметила, что мутации в генах, отвечающих за работу митохондрий, часто приводят к нарушениям, которые способствуют прогрессированию болезни. Исследование показало, что увеличение активности гена Cdk8 помогает устранить дефекты в клетках и улучшить их состояние.

Работа с мушками позволяет ученым смоделировать заболевания человека и находить потенциальные пути для разработки новых терапий.