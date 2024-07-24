Обнаружены изменения в мозге при болезни Паркинсона

Ученые обнаружили изменения в нейронных путях мозга, связанные с болезнью Паркинсона. Исследование, проведенное учеными из Университета Карнеги-Меллон и Университета Питтсбурга, показало, что истощение дофамина при этом заболевании нарушает баланс пирамидной системы в базальных ганглиях.

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Профессор Арын Гиттис и её лаборатория изучают, как нейронные цепи формируют движение при здоровом состоянии и при болезни Паркинсона, характеризующейся тремором и замедлением движений. Как выяснили ученые, истощение дофамина ослабляет один из путей моторных сигналов в базальных ганглиях, что усложняет начало движения у пациентов.

Исследование, опубликованное в журнале Neurobiology of Disease, выявило, что при болезни Паркинсона меняется сила двух моторных путей, что может объяснять увеличение неподвижности у пациентов. Гиттис и её коллеги планируют продолжить работу над пониманием этих изменений и их влияния на движения и поведение.