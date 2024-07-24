Молодые ученые из Уфы разрабатывают новые подходы для диагностики рака

Раннее выявление онкологических заболеваний - серьезная задача для ученых. В Уфе ее решением заняты в молодежной лаборатории Евразийского НОЦ "Структурная и функциональная геномика человека", созданной на базе Института биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН. В ней трудится семь человек, в том числе получатели гранта Российского научного фонда и стипендиаты Президента России.

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Научные исследования молодых ученых направлены на идентификацию биомаркеров онкологических заболеваний для выявления факторов риска их развития, проведения ранней диагностики и своевременной терапии.

В частности, разрабатывается набор для определения мутаций у пациентов с мелкоклеточным раком легкого. Проведен поиск мутаций у 100 жителей Башкортостана. У них взяли образец опухолевой ткани, выделили ДНК, в которой и определяли наличие мутаций. Актуальность очевидна: по статистике, мелкоклеточный рак составляет 15-20% от всех онкопатологий легкого. Ежегодно в России злокачественные опухоли легких диагностируют у 50000 человек.

Выявленные генетические патологии ученые аккумулируют в базе данных, которые станут основой для разработки новых подходов для точной ранней диагностики изучаемых патологий и оптимизации тактики их лечения.

Как отметила руководитель лаборатории "Структурная и функциональная геномика человека" Галия Гималова, это поможет врачам ускорить подбор лекарственной терапии с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента, что в свою очередь будет способствовать снижению затрат на лечение, повышению продолжительности жизни и снижению инвалидизации населения.

В результате деятельности лаборатории ученые получат новые сведения о молекулярных механизмах патогенеза онкозаболеваний, в том числе, с учетом этноспецифических особенностей жителей Волго-Уральского региона.

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В 2023-2024 гг. в Башкортостане на базе университетов и научных организаций Евразийского НОЦ создано 10 молодежных лабораторий.

"Программами развития молодежных лабораторий Евразийского НОЦ предусмотрено создание прочной кооперации науки с реальным производством. Развитие научной инфраструктуры - не только важный шаг на пути к достижению научно-технологического суверенитета страны, но и к созданию комфортных условий для работы, новых открытий наших молодых ученых", - сообщила директор управляющей компании НОЦ РБ Наталия Латыпова.

