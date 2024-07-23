Ученые разработали программу для диагностики свежести фруктов

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» совместно с учёными из Индии разработали программу для диагностики свежести фруктов.

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Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Совместно с коллегами из Индии мы разработали прототип интеллектуальной системы автоматизации в сельском хозяйстве. С нашей стороны была создана нейросетевая модель для определения свежести фруктов (бананов, яблок, апельсинов и т. д.). В том числе мы закончили работу над пользовательским интерфейсом приложения на Android для управления данной системой», — рассказал доцент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Вячеслав Гульванский в беседе с изданием.



Он отметил, что в будущем разработанная программа поможет в мониторинге состояния плодовых культур во время их выращивания, а также в определении их свежести на конвейерах или при сортировке.

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