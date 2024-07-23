Врач объяснил, почему у людей такие разные потребности в спорте

Потребности в физической активности у людей различаются. И это связано с несколькими причинами.

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Генетическая изменчивость. Генетические вариации влияют на состав мышечных волокон, метаболизм и сердечно-сосудистые возможности. Некоторые от природы предрасположены к упражнениям на выносливость, а кто-то — к силовым упражнениям.

Скорость метаболизма. Она разная у людей из-за генетических и физиологических факторов. У некоторых базальная скорость метаболизма выше. Это значит, что они сжигают калории быстрее в состоянии покоя.

Состав тела. Человек с более высоким процентом сухой мышечной массы может иметь не такие показатели силы и выносливости, как тот, кто имеет более высокий процент жира в организме.

Возраст. На протяжении жизни потребности в физической активности меняются.

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Личные цели. У большинства людей есть собственные цели при занятиях спортом.

Активность между тренировками. Если на работе вы много двигаетесь, то вам может не потребоваться столько упражнений, как человеку, ведущему малоподвижный образ жизни. К тому же у всех разное время восстановления после занятий спортом.

Психологические факторы. К ним относятся мотивация, уровень стресса, психическое здоровье.

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