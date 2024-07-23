Ученые выявили связь между заболеваниями ЖКТ и аневризмами сосудов мозга

Исследование, представленное на ежегодной конференции Society of NeuroInterventional Surgery, выявило потенциальную связь между заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и образованием аневризмов сосудов головного мозга, которые возникают, когда кровеносный сосуд в мозге выпячивается, что может привести к геморрагическому инсульту при разрыве.

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Учёные из Университета Пенсильвании проанализировали данные 72 545 пациентов с разорванными аневризмами и 46 748 пациентов с незарванными аневризмами, а также соответствующих контрольных групп. Они обнаружили, что некоторые симптомы и диагнозы гастроинтестинальных заболеваний, такие как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром раздраженного кишечника и диарея, предшествовали образованию и разрыву аневризм.

Пациенты с затруднениями при глотании, диареей и запорами чаще страдали как от образования, так и от разрыва аневризм, в то время как пациенты с рефлюксной болезнью и функциональной диспепсией чаще сталкивались только с образованием аневризм.