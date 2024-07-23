Российские ученые смогли пустить борщевик на удобрения и лекарства

Борщевик Сосновского справедливо считается очень агрессивным и вредным сорняком, но ученые не перестают думать над его полезным применением. Стало известно, что ученые из Курска научились перерабатывать его в удобрения, используя СВЧ-излучение. Новая методика позволит значительно сократить популяцию этого сорняка, уничтожение которого требует ежегодно массу сил и средств.

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А исследователи из Мордовии отметили, что экстракт борщевика, благодаря его токсичности, можно приспособить для создания лекарства от онкологических заболеваний, которое будет вводится внутривенно. Применение же данного экстракта в сельском хозяйстве позволит повысить урожайность почти на треть.

Ранее сообщалось, что пермские ученые намерены использовать борщевик для производства препарата против грибковых инфекций. Примерно в то же время глава Ярославской области заявил, что власти будут конфисковывать частные сельхозземли, которые не очищают от борщевика.