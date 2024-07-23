Ученые обнаружили несколько новых подтипов бессонницы

Группа ученых из Нидерландского института неврологии с помощью МРТ обнаружили пять ранее не известных подтипов бессонницы. Всего в исследовании приняло участие свыше 200 человек. У большинства из них были различные нарушения сна, а несколько десятков человек из контрольной группы были совершенно здоровы.

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МРТ-снимки показали, что каждый новый подтип бессонницы имеет свой особый паттерн нейронных связей. Их различие определяется разными биологическими механизмами, но исследователям также стало ясно, что каждый из них необходимо лечить особым образом.

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