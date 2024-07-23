Прислушайтесь к собственному голосу: ученые нашли новый симптом диабета

Врач Павлова: у диабетиков часто бывает охрипший голос. Не самый очевидный симптом диабета открыли учёные из Канады. Они решили сравнить голоса тех, кто страдает от этого опасного заболевания, с голосами здоровых людей. Оказалось, разница действительно есть. Рассказываем, как распознать диабет по голосу и стоит ли это делать.

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В чём суть эксперимента

В эксперименте участвовало около 350 человек. Из них 270 были здоровы, у остальных был сахарный диабет II типа. В течение двух недель они ежедневно по шесть раз записывали на диктофон одну и ту же фразу: «Привет, как дела? Какой у меня сейчас уровень глюкозы?»

Что выяснили

Искусственный интеллект проанализировал все записи по 14 параметрам. Оказалось, что голоса здоровых участников эксперимента отличались от голосов тех, кто страдает диабетом.

Как наличие диабета влияет на голос

Как выяснили учёные, у диабетиков голос часто охрипший, а иногда и вовсе пропадает, рассказала в своём телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Изменения зависят от пола:

У мужчин с диабетом меняется громкость голоса, а ещё он сильнее дрожит;

У женщин — высота голоса.

Почему так происходит

Как полагают исследователи, из-за высокой концентрации глюкозы в крови повреждаются мышечные волокна, в том числе голосовые связки, объяснила Павлова. При наличии сопутствующего заболевания — к примеру, тревожного расстройства или депрессии — голос может измениться ещё сильнее.

Можно ли поставить диагноз по голосу

Однозначно нет. Только по изменению в голосе диагностировать диабет нельзя, подчеркнула эндокринолог. Это скорее один из не самых очевидных симптомов этого заболевания.

Ещё один не самый очевидный признак диабета — мозоли, которые появляются без видимых причин. Когда это повод беспокоиться — читайте здесь.