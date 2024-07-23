Ученые исследовали чернила для татуировок на содержание опасных бактерий

Американские специалисты провели первое в своем роде исследование коммерческих чернил для татуировок и перманентного макияжа. Из всех протестированных продуктов разных производителей более трети оказались заражены бактериями, что связано с риском инфицирования.

© Сибмеда

Всего было изучено 75 невскрытых и запечатанных чернил для татуировок и перманентного макияжа от 14 различных производителей, из них около 35% продукции оказались заражены бактериями.

Учёные обнаружили как аэробные бактерии, которым необходим кислород, так и анаэробные бактерии, которые размножаются в среде с низким содержанием кислорода, например, в дермальном слое кожи.

«Это говорит о том, что загрязненные чернила для татуировок могут быть источником инфекции, вызванной обоими типами бактерий», — заявил в пресс-релизе микробиолог Сон Чжэ Питер Ким, работавший над исследованием.



Специалисты считают, что полученные результаты «вызывают беспокойство»: такое загрязнение представляет значительный риск для здоровья, поскольку чернила вводятся в дермальный слой кожи, создавая среду, благоприятную для бактериальных инфекций.

Из 75 образцов чернил, которые Ким и коллеги протестировали, 26 были загрязнены 34 бактериальными изолятами, классифицированными по 14 родам и 22 видам. Среди 34 бактериальных изолятов 19 были идентифицированы как возможно патогенные бактериальные штаммы.

При этом не было выявлено никакой значимой связи между заявлениями о стерильности на этикетке чернил и отсутствием бактериального загрязнения.

«Присутствие таких бактерий, как Cutibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis, которые могут вызывать кожные инфекции и другие осложнения, подчеркивает потенциальную опасность для людей, делающих татуировки или перманентный макияж», — отмечают авторы.



Они считают, что результаты подчеркивают важность мониторинга этих продуктов на предмет наличия как аэробных, так и анаэробных бактерий, включая потенциально патогенные микроорганизмы.