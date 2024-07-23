Ученые назвали продукты, которые улучшают здоровье сосудов

Одной из важнейших систем организма являются сосуды. Они участвуют в доставке питательных веществ, кислорода, а также задействованы в выведении отработанных продуктов. Чтобы избежать поломок в этой четко отрегулированной системе, важно снизить потребление критически значимых неблагоприятных для здоровья продуктов (это соль в большом количестве, сахар, насыщенный жир и трансжиры), добавив в рацион богатую полезными жирами пищу. Тесно связано с питанием и такое грозное заболевание сосудов как атеросклероз, отметила кардиолог, доктор медицинских наук Людмила Саламатина в беседе с здоровое-питание.рф. Ответственный за кровоснабжение орган перестает работать и разрушается в результате отложения на стенках артерий опасных жиров.

© unsplash

В рамках эксперимента ученые выяснили, что у людей в течение пяти лет снижался риск атеросклероза на 28%, если они придерживались средиземноморской диеты, обогащенной орехами. Этот показатель достигал 31%, если в рацион было включено обогащенное оливковое масло первого отжима. Такой режим питания связан с уменьшением риска развития сердечно-сосудистых недугов и преждевременного ухода из жизни на 10%, отметили исследователи. Также при рационе, в котором акцент сделан на растительную пищу, низкое потребление красного мяса, молочных продуктов, насыщенного жира, среди добровольцев фиксировали снижение смертности от всех причин на 8%. Ученые порекомендовали есть рыбу один-два раза в неделю, 30 граммов орехов в день без соли, а также сократить потребление красного мяса до 350-500 г в неделю.

Специалисты напомнили, что без омега-3 кислот, содержащихся в жирной пище, нарушается сокращение и расслабление стенок артерий, свертываемость крови и другие процессы, связанные с крепким здоровьем и долголетием. Среди доступных источников омеги-3 названы: льняное масло, печень трески, грецкие орехи.