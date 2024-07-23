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Анализ 5-6 белков крови эффективно предсказывает риск развития более 60 заболеваний

Проблемой лабораторных анализов занялись эксперты GSK, Лондонского университета королевы Марии, Университетского колледжа Лондона, Кембриджского университета и Берлинского института здравоохранения при университетской клинике Charité, Германия.

Ученые провели анализ крови для выявления 67 патологий
© runews24.ru

Работа шла в рамках международного исследовательского партнерства. В качестве базы были использованы данные 40 000 человек из UK Biobank Pharma Proteomics Project (UKB-PPP). 

Перед учеными стояла задача провести взаимосвязь между 5-6 важными показателями белков и сигнатурой заболеваний конкретного пациента. По данным журнала Nature Medicine, это позволило научиться предсказывать возникновение 67 патологий: 

  • Множественную миелому;
  • Неходжкинскую лимфому;
  • Болезнь двигательных нейронов;
  • Фиброз легких;
  • Дилатационную кардиомиопатию и др.
«Нам срочно нужны протеомные исследования различных популяций для подтверждения наших результатов и эффективные тесты, которые могут измерять белки, связанные с заболеваниями, в соответствии с клиническими стандартами с помощью доступных методов», — заявила профессор Клаудия Лангенберг.

Следующим шагом для исследования станет выбор наиболее важных для мониторинга болезней и их оценка на принципах протеомного прогноза.

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Наука