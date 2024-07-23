Ученые провели анализ крови для выявления 67 патологий

Проблемой лабораторных анализов занялись эксперты GSK, Лондонского университета королевы Марии, Университетского колледжа Лондона, Кембриджского университета и Берлинского института здравоохранения при университетской клинике Charité, Германия.

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Работа шла в рамках международного исследовательского партнерства. В качестве базы были использованы данные 40 000 человек из UK Biobank Pharma Proteomics Project (UKB-PPP).

Перед учеными стояла задача провести взаимосвязь между 5-6 важными показателями белков и сигнатурой заболеваний конкретного пациента. По данным журнала Nature Medicine, это позволило научиться предсказывать возникновение 67 патологий:

Множественную миелому;

Неходжкинскую лимфому;

Болезнь двигательных нейронов;

Фиброз легких;

Дилатационную кардиомиопатию и др.

«Нам срочно нужны протеомные исследования различных популяций для подтверждения наших результатов и эффективные тесты, которые могут измерять белки, связанные с заболеваниями, в соответствии с клиническими стандартами с помощью доступных методов», — заявила профессор Клаудия Лангенберг.



Следующим шагом для исследования станет выбор наиболее важных для мониторинга болезней и их оценка на принципах протеомного прогноза.

Ранее стали известны простые средства от артериального и венозного тромбоза.