Ученые провели анализ крови для выявления 67 патологий

Анализ 5-6 белков крови эффективно предсказывает риск развития более 60 заболеваний
Проблемой лабораторных анализов занялись эксперты GSK, Лондонского университета королевы Марии, Университетского колледжа Лондона, Кембриджского университета и Берлинского института здравоохранения при университетской клинике Charité, Германия.
Работа шла в рамках международного исследовательского партнерства. В качестве базы были использованы данные 40 000 человек из UK Biobank Pharma Proteomics Project (UKB-PPP).
Перед учеными стояла задача провести взаимосвязь между 5-6 важными показателями белков и сигнатурой заболеваний конкретного пациента. По данным журнала Nature Medicine, это позволило научиться предсказывать возникновение 67 патологий:
- Множественную миелому;
- Неходжкинскую лимфому;
- Болезнь двигательных нейронов;
- Фиброз легких;
- Дилатационную кардиомиопатию и др.
«Нам срочно нужны протеомные исследования различных популяций для подтверждения наших результатов и эффективные тесты, которые могут измерять белки, связанные с заболеваниями, в соответствии с клиническими стандартами с помощью доступных методов», — заявила профессор Клаудия Лангенберг.
Следующим шагом для исследования станет выбор наиболее важных для мониторинга болезней и их оценка на принципах протеомного прогноза.
Ранее стали известны простые средства от артериального и венозного тромбоза.