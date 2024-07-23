Исследователи создали новый тест на липиды: на что он влияет

Учёные из Института сердца и диабета Бейкера и Университета Ла Тробе разработали тест для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, основанный на липидах крови. Этот метод, описанный в журнале Journal of the American College of Cardiology, обещает точнее определять людей с промежуточным уровнем риска, которые могут потребовать интенсивного профилактического лечения или изменения образа жизни.

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Традиционные методы оценки риска, такие как известная Фремингемская шкала оценки риска, полагаются на показатели «хорошего» и «плохого» холестерина. Однако эти методы имеют ограничения, особенно при оценке людей с промежуточным риском, когда болезнь часто протекает бессимптомно и диагностируется поздно.

Разработанный учеными липидемический риск-оценщик улучшает диагностику, выявляя людей, которые могут нуждаться в более точных профилактических мерах или неинвазивном исследовании, например, кальцификации коронарных артерий.