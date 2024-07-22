Ученые СО РАН создали покрытие для костных имплантатов с лекарствами

Ученые из Института физики прочности и материаловедения СО РАН в Томске разработали новое покрытие для костных имплантатов. Оно позволяет медленно высвобождать противоопухолевый препарат в окружающие ткани после протезирования.

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В основе инновации лежит кальций-фосфатный цемент, который по составу близок к естественной костной ткани и отличается биосовместимостью. Этот пористый материал был нанесен на поверхность титановой пластины с помощью электрохимического метода и ультразвука. В поры цемента был загружен раствор противоопухолевого препарата 5-фторурацила, широко используемого в онкологии.

Чтобы предотвратить слишком быстрое высвобождение лекарства, ученые нанесли защитный слой из биоразлагаемого полимера молочной и гликолевой кислот. Этот полимер медленно разлагается в организме, обеспечивая продолжительный терапевтический эффект. Разработанное покрытие имеет потенциал для применения не только в онкологии, но и в травматологии и зубном протезировании.