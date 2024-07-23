Ученые выяснили, как деревья в городах улучшают здоровье людей

Один из способов поддерживать здоровье людей в городах — садить больше деревьев. Это подтвердил и эколог-эпидемиолог Марк Дж. Ниувенхейсен.

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Марк Дж. Ниувенхейсен, специалист в области экологии и эпидемиологии, предложил правило 3−30−300. Согласно ему, для поддержания оптимального здоровья каждый человек должен иметь возможность видеть не менее трёх деревьев из своего дома, жить под пологом местности, где лесной покров составляет не менее 30%, и в пределах 300 м от зелёной зоны площадью не менее одного гектара.

Существует также 10 способов, благодаря которым посадка большего количества деревьев в городах делает людей здоровее.

Увеличение количества растительности было связано с 2−3% более низкого риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Этот метаанализ включал данные из 18 стран и более 100 миллионов человек.

Деревья улучшают здоровье людей, тем самым снижают стоимость медицинского обслуживания.

Деревья помогают снизить концентрацию загрязнения городского воздуха на уровне земли. Благодаря этому они улучшают качество воздуха.

Деревья дают тень, которая охлаждает жаркую городскую среду, включая здания без кондиционеров. Меньше жары летом — это меньше преждевременных смертей.

Деревья способствуют заживлению. Одно исследование показало, что пациенты, у которых был вид на деревья, находились в больнице меньше и в целом нуждались в меньшем количестве обезболивающих в после операции.

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Деревья улучшают психическое здоровье. Результаты одного опубликованного исследования продемонстрировали, что люди, которые гуляли 90 минут в естественной обстановке, страдали от меньшего количества повторяющихся негативных мыслей или размышлений, которые разрушительны для психического здоровья. Также время на природе полезно для облегчения симптомов посттравматического стрессового расстройства, тревожности, депрессии и расстройства гнева.

Деревья — это важный элемент внешней среды, способствующий физической активности.

Люди, живущие среди деревьев и другой зелени, спят больше.

Регулярные игры в зелёных зонах связаны с более лёгкими симптомами у детей с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности).

Посадка деревьев тесно связана со снижением уровня преступности, а вырубка — наоборот.

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