Обнаружена ранее не встречающаяся у людей грибковая инфекция

Учёные обнаружили вид грибов, который никогда раньше у людей не встречался. Грибковый патоген устойчив к ряду препаратов и лучше эволюционирует при высоких температурах.

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Китайские исследователи обнаружили ранее неизвестный грибковый патоген, который может поражать людей. Грибок под названием Rhodosporidiobolus fluvialis был найден в клинических образцах, взятых у двух людей. В ходе экспериментов ученые выяснили, что он устойчив к нескольким противогрибковым препаратам первого ряда. А более высокие температуры (схожие с температурой в организме человека) приводят к появлению «гипервирулентных мутантов», способных вызывать более тяжелые заболевания у лабораторных мышей.

Открытие было сделано после изучения образцов грибов, взятых у пациентов китайских больниц в период с 2009 по 2019 год. Всего были проанализированы 27 100 штаммов грибов. Из них только R. fluvialis никогда ранее не встречался у людей.

R. fluvialis был обнаружен в крови двух не связанных между собой пациентов, которые, помимо заражения этими патогенами, имели серьезные сопутствующие заболевания. Одним пациентом был 61-летний мужчина, который умер в отделении интенсивной терапии в Нанкине в 2013 году, а другим – 85-летний мужчина, который умер в 2016 году после лечения в отделении интенсивной терапии в Тяньцзине. В отчете не отмечается, способствовала ли грибковая инфекция непосредственно смерти этих пациентов, или они просто случайно заразились в этот период.

В ходе лечения пациентам давали обычные противогрибковые препараты, включая флуконазол и каспофунгин. Позже лабораторные исследования показали, что R. fluvialis устойчив к обоим этим препаратам.

Инвазивные грибковые инфекции в основном поражают людей, у которых иммунная система ослаблена, в том числе, из-за ВИЧ-инфекции или в результате приема иммунодепрессантов. У 61-летнего мужчины ослаблен иммунитет, а у 85-летнего мужчины был диабет, который может нарушать иммунную функцию.

В ходе исследования ученые заразили мышей с ослабленным иммунитетом R. fluvialis и обнаружили, что некоторые грибковые клетки быстро эволюционировали и стали расти более агрессивно. Затем команда исследовала грибок в лабораторных чашках, выдержанных при температуре человеческого тела – 37 градусов по Цельсию. При такой температуре дрожжи мутировали в 21 раз быстрее, чем при комнатной температуре, около 25 C.

Если дрожжи, подобные R. fluvialis, с большей вероятностью становятся вирулентными и устойчивыми к лекарствам при высоких температурах, глобальное потепление потенциально может стимулировать эволюцию новых опасных грибковых патогенов, – передает livescience слова исследователей.