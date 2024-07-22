Новые противоопухолевые соединения получили из морских грибов
Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) им. Г.Б. Елякова ДВО РАН идентифицировали новые соединения, которые помогут бороться со злокачественными опухолями. Их выделили из морских грибов.
Исследователи выделили серию соединений зостеропениилинового и паллидопениллинового типов. Десять соединений получили из гриба Penicillium yezoense KMM 4679.
«Полученные соединения обладают потенциальной противоопухолевой активностью в отношении опухолевых клеток простаты, шейки матки и молочной железы человека», – говорится в сообщении института.
Ученые заявили, что зостеропенилины могут стать ключевыми компонентами в создании новых методов лечения рака. Так, одно из идентифицированных соединений приостанавливает рост рака в низких концентрациях. Это перспективный кандидат для дальнейших исследований в области борьбы с онкологией.