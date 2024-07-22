Инженер: «Микроволновки не вызывают рак!»

Несмотря на то что опасность микроволнового излучения, исходящего из обычной СВЧ-печи, не доказана, многие до сих пор приравнивают покупку микроволновки к установке ядерного реактора в доме. Люди убеждены, что микроволновки радиактивны и вызывают рак.

Инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров заверяет наших читателей, что подобное убеждение является мифом. Ученый признает, что пища, разогретая в СВЧ-печи, теряет часть питательных веществ, но те же процессы происходят во время любой другой термической обработки, уверен эксперт.

По словам Кучерова, у людей сложилось подобное мнение ввиду того, что микроволновки, генерируя электромагнитные волны высокой частоты, заставляют молекулы воды, жиров совершать колебания, вибрировать. В ходе этого процесса выделяется энергия, переходящая в тепло – таким образом разогревается пища.

«Из-за этого возникли утверждения, что микроволновка провоцирует образование радикалов, повреждающих клетки организма. Но излучение в микроволновке не такое мощное, чтобы повредить клеточную структуру, в отличие от, например, рентгена. Так что, микроволновки не вызывают рак. Это миф», — утверждает эксперт.



При этом эксперт добавил, что пища, как и при любом другом способе термической обработки теряет часть питательных веществ, передает News.ru.

Ранее звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова заявила в соцсетях, что не использует СВЧ-печи уже более 15 лет. Также она призвала всех срочно избавиться от микроволновок.