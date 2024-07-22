Ученые разработали алгоритм для выявления приступа эпилепсии при помощи гаджетов

Молодой ученый Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработал не имеющий аналогов алгоритм, который способен при помощи "умных" часов или фитнес-браслета сообщать об эпилептическом припадке, а в дальнейшем - предсказывать его. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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"Попытки разработать алгоритм, который сможет предсказывать приступы эпилепсии, уже были, однако либо ограничились лишь фиксацией приступа в данный момент (чтобы, к примеру, отправить данные о нем родственнику больного), либо были основаны на данных электрической активности мозга и требовали громоздкой аппаратуры, что делало их в большинстве случаев неудобными и бессмысленными для применения в быту. Отличие алгоритма, разработанного в СибГУТИ, в том, что для его применения достаточно лишь смарт-браслета и специального мобильного приложения", - цитирует пресс-служба слова разработчика Владимира Гуляева.



В настоящий момент алгоритм, который будет представлен в виде приложения для практического применения, уже может фиксировать приступы, разработчик планирует в ближайший год усовершенствовать его для оповещения пациента за минуту до начала приступа, что точно позволит занять удобную позицию и избежать негативных последствий в виде травм от внезапных падений, с которыми часто сталкиваются люди с эпилепсией. Для тренировки алгоритмов разработчик использовал данные открытых источников о больных эпилепсией. Использовались также базы данных пациентов клиники - потенциального партнера проекта.

Чтобы предсказывать приступы в носимое устройство будет вставляться датчик фотоплетизмограммы, он измеряет движение крови по сосудам и рисует график пульсовой волны, в частности, отслеживается такой показатель, как вариабельность сердечного ритма, который позволяет делать достаточно точные предсказания приближающегося приступа. Аналогов данному алгоритму в мире нет.

На развитие проекта был выигран грант в конкурсе "Студенческий стартап", организованном Фондом содействия инновациям в размере 1 млн рублей. Основная часть суммы полученного гранта пойдет на приобретение большого дата-сета, который поможет глубже тренировать алгоритм для более высокой точности.

Об университете

СибГУТИ - крупнейший за Уралом профильный вуз подготовки кадров для телекоммуникационных и IT-компаний. Университет является базовым образовательным комплексом Минцифры России.