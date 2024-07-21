Ученые нашли овощ, сохраняющий здоровье кожи

Новое исследование показало необычные свойства самой обыкновенной и доступной всем моркови.

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Ученые обнаружили, что потребление небольшой порции моркови трижды в неделю значительно повышает уровень каротиноидов в коже. Кроме того, вещество повышает антиоксидантную защиту, положительно влияет на иммунитет и снижает риск хронических заболеваний.

В рамках исследования, 60 молодых людей разделили на группы. Они потребляли ломтики яблок, 100 граммов молодой моркови, витаминную добавку с бета-каротином или комбинацию из моркови и витаминной добавки. Эксперимент длился четыре недели, у испытуемых регулярно проверяли содержания каротиноидов в коже.

Оказалось, что при регулярном потреблении моркови показатель каротиноидов рос на 10%. Однако результаты были намного выше при потреблении овощи вместе с поливитаминами – 21,6%, сообщает портал Studyfinds.

Авторы работы подчеркнули, что лучший вариант для сохранения молодости кожи – регулярное потребление сочетания свежей моркови с мультивитаминами.

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