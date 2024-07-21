Новый метод диагностики рака толстой кишки снижает риск смерти

Согласно полученным данным, этот метод диагностики уменьшает вероятность смерти на треть и больше всего эффективен против наиболее часто встречаемых форм опухолей, которые расположены в левой части кишечника. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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Сообщается, что группа врачей под руководством Чике Дубени из Университета штата Огайо провела масштабное исследование, в результате которого были проанализирована информация о состоянии здоровья 10,7 тысячи жителей США. Больше всего внимание было направлено на смерти от колоректального рака. В период с 2011 по 2017 год было зафиксировано около тысячи таких смертей.

Отмечается, что сравнивали показатели смертности людей, которые прошли и не прошли иммунохимический скрининг. Стало известно, что у тех, кто постоянно проходил скрининг, риск умереть от колоректального рака был ниже на треть. А при опухолях в левой части кишечника риск снизился на 42 процента.

Исследователи сообщили, что с помощью иммунохимического скрининга можно выявить развитие опухолей на ранней стадии. Для этого проводится исследование биологических образцов на наличие микроскопических следов крови или фрагментов ДНК раковых клеток.

Имеющиеся результаты показывают, что массовое внедрение неинвазивного иммунохимического скрининга для ранней диагностики колоректального рака принесет пользу. Благодаря такому методу может сильно уменьшиться смертность пациентов с данным заболеванием, отмечают ученые.

Ранее сообщалось, что частые сотрясения мозга связаны с бользнями альцгеймера и паркинсона.