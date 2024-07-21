В России создали лечебный хлеб из подорожника

В России придумали рецепт хлеба с оболочкой семян подорожника, которые снижают уровень холестерина в крови. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета.

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Измельченная шелуха содержит до 85% пищевых волокон, микроэлементы, витамины группы В, аминокислоты. Употребление такого хлеба способствует снижению уровня холестерина, нормализует работу кишечника, позволяет избежать скачков глюкозы. За основу рецепта создатели взяли классический способ приготовления пшеничного хлеба, заменив муку на псиллиум. Разработка позволит расширить ассортимент безглютеновой продукции на российском рынке, считают авторы работы.

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