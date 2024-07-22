Универсальная вакцина против гриппа показала свою эффективность

Исследование, проведенное под руководством Орегонского университета здоровья и науки (OHSU), показало значительный прогресс в создании универсальной вакцины против гриппа, способной обеспечить пожизненную защиту от постоянно эволюционирующего вируса.

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В работе проверялась новая платформа, которая нацелена на внутренние белки вируса, а не на его быстро меняющиеся поверхностные антигены. Для проверки своего подхода команда OHSU использовала вакцину, основанную на вирусе гриппа 1918 года. Эта вакцина, разработанная с использованием платформы на основе CMV, ранее применявшейся в исследованиях ВИЧ, вызвала сильный иммунный ответ у нечеловеческих приматов, подвергшихся воздействию современного вируса птичьего гриппа H5N1.

Старший автор работы Джона Сача подчеркнул, что вакцина способна обеспечить длительный иммунитет. Этот подход смещает акцент с нынешних вакцин, которые должны адаптироваться к изменяющимся вирусным штаммам, нацеливаясь на стабильные, внутренние компоненты вируса с помощью Т-клеток.

Исследование открывает путь к созданию вакцины против любого гриппа «в течение следующих пяти-десяти лет».

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