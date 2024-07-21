Ученые нашли связь между сотрясениями мозга и старческим слабоумием

Исследователи из Даремского университета в Великобритании сообщили в статье в журнале International Journal of Molecular Sciences, что множественные сотрясение мозга могут стать причиной болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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Учёные пришли к таким выводам в результате анализирования данных о здоровье 56 бывших регбистов, а также результатов сканирования головного мозга. Выяснилось, что у тех 30 спортсменов, кто получал как минимум до 5 сотрясений мозга, был сильно повышен общий тау и фосфорилированный тау 181 белок, высоким были и показатели бета-амилоида. У остальных 26 человек такого уровня белков не было.

Эти соединения лежат в основе нейродегенерации и таких патологий, как болезни Паркинсона и Альцгеймера. Как отмечается, показатели нельзя назвать значимыми, но с их учётом вероятность развития указаных заболеваний с возрастом кратно возрастает по мере старения.