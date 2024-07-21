Ученые выяснили, что в далеком прошлом все люди были кареглазыми

Ученые провели исследование и выяснили, что в далеком прошлом все люди на Земле имели одинаковый цвет глаз — карий. Они могли немного отличаться по оттенкам, но ни зеленых, ни серых, ни голубых глаз, тогда в природе не существовало.

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Все изменилось около 6–10 тысяч лет назад. В результате неизвестной генетической мутации на территории современной Европы родился человек с голубыми глазами. Именно он стал прародителем всех голубоглазых людей.

Другими словами, все голубоглазые люди являются друг другу дальними родственниками, передает «Юность Сибири».

Храм возрастом более четырех тысяч лет с замурованной внутри девушкой обнаружили археологи на Кипре. Один из участков объекта занимала комната с загадочным монолитом высотой более двух метров, который позже был разрушен.

До этого турецкие ученые нашли на территории памятника Чемка-Хеюк, расположенном в Северной Месопотамии, захоронение эпохи докерамического неолита. Под полом одного из жилищ нашли скелет женщины с частями нескольких видов животных.