Сладкий сон повышает риск диабета, выяснили ученые

Нерегулярный и слишком продолжительный сон повышает риск диабета второго типа на 34%. К такому выводу пришла международная группа ученых, проводившая исследования на протяжении семи с половиной лет.

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«При нерегулярном сне, когда его ежедневная продолжительность варьируется в среднем более чем на 60 минут, риск сахарного диабета второго типа выше на 34%. <…> Наиболее выраженной эта связь была у людей с низким полигенном риском диабета и средней продолжительностью сна больше восьми часов в сутки», — пишет Naked Science со ссылкой на исследования, опубликованные в журнале Diabetes Care.



Эксперты указали, что люди, которые отсыпаются на выходных, а не регулярно отдыхают положенную норму часов, чаще страдают депрессией, ожирением и тревожными расстройствами.

Отказ от сахара и десертов не всегда может снизить риск диабета. Необходимы прогулки на свежем воздухе, физическая активность, снижение употребления углеводов.