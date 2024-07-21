Ученые выяснили, какая еда блокирует кишечник, заставляя человека быстро стареть

Ученые проанализировали шесть распространенных режимов питания, оценив их воздействие на микробиом кишечника и риски для здоровья. Об этом сообщила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

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В исследовании сравнивались средиземноморскую диету, кетогенную и западную. Последняя показала самые худшие результаты. В ней наблюдался избыток жира и сахара, дефицит клетчатки.

— Кишечник просто не может в должном объеме синтезировать короткоцепочечные жирные кислоты. Однако именно они необходимы для нормальной работы иммунитета и энергетического обмена, — написала Павлова в своем Telegram-канале.



Потребление фастфуда, жареного мяса, кондитерских изделий, сладкой газировки не только способствует ожирению, но и запускает процессы, связанные с быстрым старением организма.

Группа ученых из Бригемской женской больницы провела исследование эффективности средиземноморской диеты и установила, что этот тип питания может снизить риск развития онкологии. В рационе человека с этим типом питания много орехов, бобовых культур, фруктов и овощей, а также оливкового масла.

Кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин рассказал, что помочь снизить кровяное давление может зелень. Большую пользу организму также приносят ягоды. 150–200 граммов этих плодов в неделю могут закрыть потребность в антиоксидантах.