Ученые нашли связь между переездом и депрессией

Масштабное исследование, проведенное в Дании, показало связь между частыми переездами в детстве и рисками развития нарушений психического здоровья во взрослом возрасте.

© Mir24.TV

Группа датских и британских ученых исследовала более миллиона датчан, которые родились в период между 1982 и 2003 годом, и пришла к выводу, что взрослые люди, которые в детском возрасте часто меняли место жительства, имеют значительно более высокий риск развития депрессии, чем их сверстники, которые не покидали привычное сообщество.

Более того, риски, связанные с постоянными переездами, оказались намного выше рисков, с которыми сталкивались люди из бедных районов, отметил ведущий автор исследования, профессор Университета Плимута Клайв Сейбел. При этом для тех, кто родился в бедных сообществах, но не переезжал, риски нарушений здоровья были ниже, сообщает The New York Times.

«Я очень удивлю вас, сказав, что, даже если вы родились в богатом районе, но переезжали более одного раза, ваши шансы заполучить депрессию выше, чем в том случае, если бы вы не переезжали вовсе и происходили бы из квинтиля беднейших районов», – добавил доктор Сейбел.



Как и предполагали ученые, люди, которые выросли в бедных районах, были более подвержены депрессии. Однако ученых поразило, что, согласно их наблюдениям, этот же риск был выше у тех взрослых, которые переезжали как минимум однажды в возрасте от 10 до 15 лет. Доктор Сейбел предположил, что одной из причин может стать разрыв социальных связей, с которым сталкивается ребенок при смене места жительства, поскольку ребенок оказывается лишен так называемого социального капитала: он вынужден заново заводить друзей, находить новую спортивную команду или адаптироваться в новом религиозном сообществе.

Ранее психолог Хенк Свейнпол назвал неожиданные признаки деменции.