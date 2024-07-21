В США в трети чернил для татуировок нашли опасные микроорганизмы
Исследование Управления по контролю за продуктами и лекарствами США показало, что многие чернила для татуировок и перманентного макияжа заражены бактериями, которые могут нанести вред человеку. К их списку относятся и отмеченные как стерильные.
По данным NewsNation, управление изучило 75 чернил от 14 производителей. Исследователи установили, что 35% протестированных чернил загрязнены бактериями. Большую степень загрязнения выявили в чернилах для перманентного макияжа.
Целью исследования стала проверка наличия аэробных бактерий, нуждающихся в кислороде. Кроме того, исследовались анаэробные бактерии, которые способны развиваться в бескислородной среде.
Ученые нашли в чернилах staphylococcus saprophyticus (является главной причиной инфекционных заболеваний мочевыводящих путей), staphylococcus epidermis (связан с инфекциями, приобретенными в ходе оказания медпомощи), cutibacterium acnes (могут вызывать угри), pseudomonas putida (поражает людей с иммунодефицитом) и stenotrophomonas maltophilia (невосприимчива к лекарствам).
Наличие бактерий может быть опасным для 32% американцев, у которых есть хотя бы одна татуировка, считают эксперты.
Ранее ученые выяснили, как татуировки связаны с риском заболевания раком крови.