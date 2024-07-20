Привычка жевать карандаши может привести к раку

Жевание карандашей или ручек во время размышлений может привести к развитию опасных заболеваний полости рта, предупредила челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова, слова которой публикует «Газета.ru». По ее словам, также есть риски заболеть раком.

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Обладатель этой вредной привычки не только постоянно травмирует слизистую оболочку, но и делает это в одних и тех же местах. Что, в свою очередь, провоцирует формирование незаживающих афт, язв и последующий неадекватный ответ иммунной системы организма. Одним из ярких примеров является афта Беднара — незаживающая рана посередине неба, возникающая из-за привычки тыкать эту зону ручкой или карандашом, — сказала эксперт.



По словам Романовой, изменения на слизистой, напоминающие «пергаментную» бумагу (лейкоплакия) и ее «помутнение» на небе (лейкоплакия Таппейнера), являются поводом обратиться к специалистам. Также доктор также предостерегла от опасности пирсинга языка и губ. Носить крупные украшения с острыми и неровными краями может привести к быстрым травмам.

Ранее врач-онколог Дмитрий Олькин заявил, что здоровый образ жизни помогает предотвратить рак. По его словам, благодаря ЗОЖ организм лучше справляется с «дефектами» при делении клеток.