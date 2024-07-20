Неожиданный совет: ученые рассказали, что нужно делать для улучшения работы мозга
Учёные рассказали, что нужно делать, чтобы улучшить работу мозга.
Об их неожиданном совете говорится в статье британского издания The Sun, выдержки из которого приводит сайт газеты «Спорт-Экспресс».
По словам специалистов, стимулировать мозговую деятельность и улучшить настроение можно просто понюхав бекон.
«Блюдо, содержащее до 150 ароматов, улучшает обоняние, внимание, память, а также способность обрабатывать информацию, – подчёркивается в публикации. – Кроме того, это способствует выработке серотонина и дофамина, которые положительно влияют на эмоциональное состояние человека».
При этом учёные рекомендуют включить бекон в свой рацион, но только в умеренном количестве и в качестве составляющей сбалансированной диеты.
«При чрезмерном употреблении бекон вреден для здоровья», – предупредил один из авторов научной работы профессор Уго Алешандре Феррейра.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные из США назвали неожиданную причину ухудшения памяти.