Что нужно делать для улучшения работы мозга

Учёные рассказали, что нужно делать, чтобы улучшить работу мозга.

Об их неожиданном совете говорится в статье британского издания The Sun, выдержки из которого приводит сайт газеты «Спорт-Экспресс».

По словам специалистов, стимулировать мозговую деятельность и улучшить настроение можно просто понюхав бекон.

«Блюдо, содержащее до 150 ароматов, улучшает обоняние, внимание, память, а также способность обрабатывать информацию, – подчёркивается в публикации. – Кроме того, это способствует выработке серотонина и дофамина, которые положительно влияют на эмоциональное состояние человека».



При этом учёные рекомендуют включить бекон в свой рацион, но только в умеренном количестве и в качестве составляющей сбалансированной диеты.

«При чрезмерном употреблении бекон вреден для здоровья», – предупредил один из авторов научной работы профессор Уго Алешандре Феррейра.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные из США назвали неожиданную причину ухудшения памяти.