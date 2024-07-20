Врач развеяла популярный миф о том, что сладости снижают аппетит

В детстве нам говорили, что конфеты и пирожные ни в коем случае нельзя есть перед завтраком, обедом или ужином. Ведь это может перебить аппетит, основную еду уже не захочется есть. Нельзя сказать, что родители нам врали: сладкое действительно быстро насыщает. Вот только эта сытость быстро проходит, а чувство голода только усиливается. Мало того, из-за сладкого люди переедают.

© Секрет Фирмы

Сладкое и аппетит

Вопреки распространенному мнению, сладости не перебивают аппетит надолго.

Конфеты, пирожные, торты и другие простые углеводы резко повышают уровень глюкозы в крови. Вы чувствуете сытость, но ненадолго — скоро голод возвращается, и вы снова хотите есть, объяснила гастроэнтеролог Людмила Соснина из «СМ-Клиника».

Что насчёт кислой еды

Лимоны, апельсины, кислые яблоки, маринованные огурцы и квашеная капуста могут заставить вас есть больше. Почему? Они раздражают слизистую желудка, что приводит к выработке желудочного сока и усилению аппетита, сказал врач «Газете.Ru».

Совет: ешьте кислое либо перед едой, либо через некоторое время после принятие пищи.

Ещё одни усилители аппетита

Специи и соусы тоже могут заставить вас съесть больше. Перец, пряности, травы, соль, горчица и кетчуп стимулируют аппетит.

А кукурузный сироп, часто используемый в соусах, подавляет выработку гормона насыщения — лептина.

Зверский аппетит может разыграться ещё из-за проблем со здоровьем. При каких болезнях это происходит — узнайте здесь.