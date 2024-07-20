Новый сенсор позволит в реальном времени выявлять тяжелые металлы в воде

Ученые из Hefei Institutes of Physical Science Китайской академии наук разработали новые микрофлюидные сенсоры, которые с помощью флуоресцентных зондов могут одновременно визуализировать и количественно определять несколько ионов тяжелых металлов в воде в реальном времени. Исследование опубликовано в Chemical Engineering Journal.

© Ferra.ru

Тяжелые металлы, такие как ртуть (Hg2+), свинец (Pb2+), хром (Cr3+) и медь (Cu2+), часто присутствуют в водных системах и могут причинять серьезный вред экосистемам и здоровью человека. Традиционные методы их обнаружения обычно медлительны и требуют анализа каждого металла по отдельности.

Команда ученых разработала микрофлюидные сенсоры на акриловых пластинах, используя капиллярные силы и гидрофобные свойства поверхности. Эти сенсоры применяют органические флуоресцентные зонды, которые привязываются к конкретным ионам тяжелых металлов, вызывая их светящиеся сигналы.

Созданные сенсоры содержат четыре различных флуоресцентных зонда для обнаружения металлов и работают совместно со смартфоном с технологией цветового распознавания. Это обеспечивает мгновенное и удобное обнаружение и количественное измерение концентраций тяжелых металлов в воде, улучшая мониторинг ее качества.