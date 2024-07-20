Создан новый метод прогнозирования приступов эпилепсии на 24 часа вперед

Команда специалистов по эпилепсии из Университета Калифорнии в Сан-Франциско разработала метод прогнозирования риска приступов на 24 часа вперед. Это открытие, опубликованное в журнале Nature Medicine, может значительно улучшить качество жизни миллионов людей, страдающих от эпилепсии.

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Под руководством доктора Викарама Рао, профессора неврологии, исследователи обнаружили, что приступы предшествуют аномальными взаимодействиями между определенными областями мозга. Анализируя всего 90 секунд таких аномальных сигналов, ученые смогли предсказать риск приступа.

Ранее методы прогнозирования приступов требовали сбора данных в течение длительного времени, что было неудобно для пациентов. Новый подход позволяет оценить вероятность приступа всего по нескольким секундам данных, что дает возможность принять меры заранее.

Ученые планируют расширить тестирование метода на более крупной группе пациентов и разработать неинвазивный способ сбора данных. Этот метод может стать важным инструментом для улучшения контроля над эпилепсией и планирования повседневной жизни пациентов.