Создана универсальная вакцина от гриппа на базе цитомегаловируса

Американские биологи разработали прототип универсальной вакцины от гриппа на базе цитомегаловируса, защищающую пациента от заражения фактически всеми вариациями гриппа, и успешно испытали его на обезьянах. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Орегонского университета здоровья и науки (OHSU).

"Созданная нами вакцина на базе вируса "испанки" смогла защитить значительную часть обезьян от заражения современными штаммами гриппа. Это произошло благодаря тому, что структура внутренних белков вируса гриппа почти не меняется даже через 100 лет эволюции. Мы надеемся, что уже через 5-10 лет у нас появится действительно универсальная прививка от гриппа", - заявил профессор OHSU Джона Саша, чьи слова приводит пресс-служба вуза.



Разработанная вакцина представляет собой модифицированную версию цитомегаловируса (CMV), одного из подвидов возбудителя герпеса, носителями которого является более 60% населения Земли. Этот патоген не вызывает видимых симптомов заражения, однако он вызывает очень активную реакцию со стороны приобретенного иммунитета, чем ученые попытались воспользоваться для создания прививки от гриппа.

Для этого ученые встроили гены M1, NP и PB1, отвечающие за производство внутренних белков вируса гриппа, в геном цитомегаловируса, и подготовили два его отредактированных варианта, нацеленных на взаимодействия с разными типами Т-клеток. Работу этих прототипов прививки исследователи проверили в опытах на семнадцати макаках-крабоедах (Macaca fascicularis), предрасположенных к развитию вирусных инфекций.

В ходе этих опытов ученые два раза ввели в организм 11 приматов прививки, созданные на базе генов гриппа-"испанки" 1918 года, после чего попытались их заразить при помощи современного птичьего гриппа H5N1, вызвавшего в 2004 году эпидемию во Вьетнаме и других азиатских странах.

Проникновение вируса в организм особей из контрольной группы привело к гибели всех шести обезьян, тогда как вакцина защитила от смерти 54% животных (6 из 11 макак-крабоедов).

Как считают ученые, такие результаты эксперимента свидетельствуют о том, что вакцины на базе цитомегаловируса предоставляют защиту от очень широкого перечня штаммов вируса гриппа, которые отделены друг от друга десятилетиями и даже столетиями эволюции. Дополнительным ее плюсом является то, что вакцины от других инфекций на базе CMV уже проходят клинические испытания, что ускорит внедрение этой прививки в медицинскую практику, подытожили исследователи.