Ученые нашли способ бороться с раком, не повреждая здоровые ткани

Научные исследователи из Пекина разработали инновационный подход к доставке соединений к раковым клеткам, вдохновленный методом очистки воды. Новый метод объединяет преимущества химиотерапии и радиотерапии.

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Группа ученых из Пекинского университета представила новый метод лечения рака, который использует малотоксичные платиновые соединения, доставляемые прямо к опухолям и активируемые радиоизлучением для уничтожения больных клеток, минуя повреждение здоровых тканей.

Эта идея была вдохновлена методом очистки воды с использованием ионов благородных и тяжелых металлов. На данный момент успешные эксперименты были проведены только на мышах с пересаженными клетками рака желудка.