В России научились уничтожать раковые метастазы

Рак остаётся одним из самых страшных диагнозов, так как причины развития болезни до сих пор точно неизвестны, а меры профилактики не дают никаких гарантий. Лечение онкологии тоже не всегда успешно, поэтому на первый план выходят регулярные обследования. Но исследователи сделали шаг вперёд.

© Секрет Фирмы

Что известно о препарате

Как сообщил портал tomsk.mk.ru, лекарство на основе нуклеиновых кислот разработали сотрудники Сибирского государственного медицинского университета, Томского национального исследовательского медицинского центра и Томского государственного университета. Препарат способен блокировать гены, которые способствует переходу раковых клеток в опухолевые стволовые. То есть после его применения метастазы не образуются.

Результаты исследований представлены в Journal of Medicinal Chemistry.

По словам замгубернатора по научно-технологическому развитию Людмилы Огородовой, это уникальная технология, потому что все существующие препараты направлены на лечение первичной опухоли и не могут бороться с теми раковыми клетками, которые уже распространились по организму.

Что будет дальше

В будущем исследователи планируют начать клинические испытания и создать готовую лекарственную форму.

Лайфхаки от рака

Ранее онколог Дмитрий Олькин рассказал, что снизить риск заболевания раком можно с помощью пяти простых правил: