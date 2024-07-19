Какое давление поможет избежать деменции?

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число людей с деменцией вырастет с 50 млн до 152 млн. Не пополнить эту печальную статистику поможет снижение артериального давления, уверены учёные. По их словам, это самый простой способ снизить риск развития старческого слабоумия. Причём особенно важна в этом показателе верхняя цифра.

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Какое давление важно для профилактики деменции

Особенно важен «верхний» показатель — систолическое артериальное давление, выяснили учёные из Школы общественного здравоохранения им. Филдинга (США).

По их подсчётам, которые опубликовал журнал Alzheimer's & Dementia: A Journal of the Alzheimer's Association, снижение давления до 120 мм рт. ст. или менее с течением времени оказывает умеренное влияние на снижение заболеваемости деменцией.

Как это выяснили

В начале 2000-х годов учёные набрали группу из более чем 6800 добровольцев в возрасте от 45 до 84 лет. Ни у кого из них не было сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений.

Исследователи наблюдали за ними 19 лет. За это время деменция развилась почти у 9% испытуемых. Однако среди тех, кто поддерживал систолическое давление ниже 120 мм рт. ст., на 10% меньше случаев заболевания.

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