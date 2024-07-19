Толстые кошки оказались отличной моделью понимания человеческого ожирения

Недавнее исследование микробов кошачьего кишечника показывает, что домашние кошки с избыточным весом могут служить ценной моделью для изучения происхождения и лечения ожирения у людей.

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Исследователи из Университета штата Огайо проанализировали образцы фекалий кошек, страдающих ожирением и подвергшихся различным изменениям в рационе, включая ограничение калорий, и обнаружили значительные параллели с эффектами диеты, наблюдаемыми у людей.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что изменения в микробиоме кишечника кошек во время фаз потери веса совпадают с теми, которые наблюдаются у людей. В частности, когда кошки сидели на диете с ограничением калорий, у них повышалось содержание короткоцепочечной жирной кислоты пропионовой кислоты, связанной с регуляцией аппетита и защитой от ожирения. Это увеличение коррелировало с повышением уровня бактерии Prevotella 9 copri, которая ранее ассоциировалась с потерей веса у людей.

Понимание микробных изменений в кошачьих моделях может привести к созданию инновационных методов лечения как домашних животных, так и людей, страдающих от ожирения, пишут ученые.

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