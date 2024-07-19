Ученые рассказали, почему получение «базового» загара бесполезно

По словам экспертов, «базовый загар» на самом деле обеспечивает незначительную защиту от солнечных лучей. Поэтому нет смысла подобным образом готовиться к проведению целых дней на пляже или у бассейна.

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Считается, что получение «базового загара» путём принятия солнечных ванн или использования солярия помогает защититься от повреждений из-за ультрафиолетовых лучей. Дерматологи также сходятся во мнении, что загар — противоположность хорошему здоровью. В действительности безопасного загара просто не бывает.

Идея, что загар может защитить от солнечных ожогов, существует уже много лет. Однако загорелая кожа — это попытка организма предотвратить большее повреждение от солнца. Кори Л. Хартман, доктор медицины, сертифицированный дерматолог, основатель и медицинский директор Skin Wellness Dermatology, отметил, что получение базового загара на самом деле не обеспечивает защиту от солнечных ожогов и повреждения кожи.

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Сам по себе загар даёт защиту от солнца только около SPF 3. Это гораздо ниже SPF 30, минимального значения, рекомендуемого Американской академией дерматологии.

Результаты исследования, проведённые в 2013 году, показали, что у тех, кто подвергался воздействию искусственного ультрафиолета в течение 10 недель перед весенними каникулами, вероятность появления солнечных ожогов увеличилась, а не уменьшилась.

Частые попытки загореть могут привести в конечном итоге к неровному тону кожи, появлению темных пятен и морщин. Это может повысить вероятность развития рака кожи из-за воздействия ультрафиолетовых лучей и ложного чувства защиты от солнца. В результате вы получите солнечные ожоги.

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