Свердловские хирурги впервые установили протез на головку лучевой кости

Врачи Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина совершили медицинский прорыв, успешно проведя первую в Свердловской области операцию по протезированию головки лучевой кости 46-летней пациентке. Об успешной операции сообщили в минздраве Свердловской области.

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46-летняя пациентка получила травму в феврале этого года, упав на улице. После наложения гипса и его снятия, движения в локтевом суставе и предплечье оказались ограничены. Рентген выявил неправильно срастающийся оскольчатый перелом головки лучевой кости.

"Такая патология приводит к контрактуре локтевого сустава и ротационной контрактуре предплечья, что сильно ограничивает возможности человека и снижает качество жизни", - пояснил врач травматолог-ортопед Александр Лазарев.



Врачи приняли решение провести операцию по эндопротезированию головки лучевой кости.

Александр Лазарев в тандеме с коллегой Дмитрием Бекреевым удалили повреждённые фрагменты кости и установили цементный протез. Операция длилась 2 часа.

Результат операции впечатляет: у пациентки уже наблюдается полный объём движений.

"Раньше в подобных случаях удаляли сломанную головку. Это давало увеличение объёма движений и уменьшение боли, но при этом человек лишался части кости, что могло привести к нестабильности в суставах", - объяснили врачи.



Специалисты планируют сократить время в дальнейшем в подобных операциях с помощью полученного опыта. Эта новаторская операция даёт надежду многим пациентам, страдающим от подобных травм, и открывает новые возможности для восстановления функций рук и ног.

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