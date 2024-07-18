«Электронный нос» с высокой точностью оценил количество бактерий в продукте

Ученые создали датчик, который, подобно человеческому носу, улавливает летучие соединения, содержащиеся в молоке. Поскольку эти вещества появляются в продукте благодаря деятельности микроорганизмов, по их составу и количеству авторам с 83% точностью удалось оценить, какие именно бактерии содержатся в молоке и сколько их. Инструмент упростит оценку качества молочной продукции на производствах и поможет избежать распространения с молоком опасных для человека инфекций. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Sensors.

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Один из критериев, по которым оценивают качество молока, — количество в нем микроорганизмов, в особенности патогенных, то есть тех, что могут вызвать у человека заболевания. К ним относятся сальмонеллы (Salmonella), поражающие желудочно-кишечный тракт, стафилококки (Staphylococcus), приводящие к воспалениям разных тканей и органов, и листерии (Listeria), инфицирующие нервную систему. Используемые на пищевых производствах методы микробиологического анализа трудозатратны и занимают несколько дней, поэтому ученые стремятся создать экспресс-системы для выявления опасных микроорганизмов в образцах молока.

Исследователи из Воронежского государственного университета инженерных технологий адаптировали пьезоэлектрический резонатор — устройство, преобразующее сигналы давления в электричество, — для оценки качества коровьего молока. Авторы нанесли на его рабочий элемент композитные пленки, чувствительные к летучим соединениям (фенолам, спиртам, органическим кислотам и другим веществам), которые содержатся в молоке. Эти молекулы появляются там благодаря жизнедеятельности различных микроорганизмов, поэтому по составу и количеству летучих соединений можно оценить, какие бактерии присутствуют в образце и насколько их много.

«Летучие соединения, образующиеся в молоке при наличии микроорганизмов, можно условно разделить на две группы: универсальные — те, что выделяются всеми видами бактерий, но в разных количествах, — и относительно специфичные для некоторых микроорганизмов. Сенсоры, подобно рецепторам в человеческом носу, фиксируют совокупность всех летучих соединений и по полученным данным с помощью математической модели рассчитывают количество бактерий в образце», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Анастасия Шуба, кандидат химических наук, доцент кафедры физической и аналитической химии Воронежского государственного университета инженерных технологий.



Для построения математической модели авторы сначала «обучили» сенсоры распознавать разные летучие вещества в определенных (заранее известных концентрациях) по отдельности, а затем сопоставлять их с соответствующими количествами микроорганизмов в молоке. Благодаря этому устройства «поняли», какое сочетание данных соответствует тому или иному числу бактерий в образце.

Авторы протестировали восемь сенсоров, чувствительных к разным летучим веществам, на 14 образцах сырого коровьего молока из пяти разных фермерских хозяйств. Для этого молоко полчаса выдерживали в герметичной емкости при комнатной температуре, после чего отбирали газовую фазу над молоком, в которой накапливались летучие соединения. Этот газ анализировали с помощью набора сенсоров. Ни в одной пробе патогенные бактерии не обнаружились, а общее число микроорганизмов варьировалось в широких диапазонах, согласно которым образцы можно было разделить на первый (три пробы) и второй сорт (четыре пробы), а также несортовое молоко.

После этого ученые определили во всех образцах количество и видовой состав бактерий с помощью стандартного микробиологического метода — посева на чашки Петри. Сравнение с этим подходом показало, что точность оценки числа микроорганизмов с помощью набора сенсоров составляет 83%. При этом предел определения кишечной палочки составил 100 бактерий на миллилитр молока, что считается границей нормы для готовых молочных продуктов.