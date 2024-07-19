Сахарный диабет повышает риск тревоги и депрессии

Ученые из Кембриджского университета в составе научного коллектива обнаружили, что сахарный диабет у подростков и детей повышает риск развития тревожного расстройства на 50%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health.

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Для проведения исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 4556 детей в возрасте 14 лет и младше с сахарным диабетом первого типа. Информация об участниках была собрана в период с 1994 по 2007 год. Исследователи использовали метод менделевской рандомизации (МР) для оценки риска развития у испытуемых расстройств настроения и депрессии в течение следующих 24 лет. МР позволяет в короткие сроки установить и оценить причинно-следственную связь, и определить значимые факторы риска возникновения того или иного заболевания.

Результаты показали, что по сравнению со здоровыми подростками у участников с диабетом первого типа вероятность развития тревожного расстройства была более чем на 50% выше. Кроме того, диабет коррелировал с двукратным риском расстройств настроения — депрессии, маниакально-депрессивного психоза. Исследовательская группа также обнаружила, что у испытуемых с сахарным диабетом первого типа был более низкий риск диагностирования психотических расстройств, таких как шизофрения.

По словам ученых, причиной ухудшения состояния психики при диабете может быть диабетический дистресс — постоянная обеспокоенность необходимостью контролировать уровень сахара в крови и страх развития осложнений заболевания.