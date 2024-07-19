В МФТИ научились создавать биоматериалы для клеточно-заместительной терапии

Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) совершили прорыв в ходе создания универсальной методики получения и выращивания мезенхимальных стволовых клеток (МСК) из костного материала.

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Напомним, что стволовые клетки способны трансформироваться в кости, хрящи и даже жировые ткани. Также они способны воспроизводить цитокины (белки иммунной системы), влиять на развитие организма и биологически активные вещества. По данным «Газеты.Ru», этот вид клеток можно назвать своеобразными «биологическими фабриками».

«Клеточная терапия на основе стволовых клеток является процессом любого вида введения стволовых клеток в ткань для лечения заболевания с добавлением или без добавления генной терапии», — рассказала научный сотрудник лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Институт биофизики Алерия Аитова.



Уточним, что МСК выделяют из костной ткани и костного мозга. При этом используют разные технологии:

для получения стволовых клеток из костей применяется дробление, ферментирование, центрифугирование до образования клеточного осадка и выращивание при помощи аминокислот;

для получения стволовых клеток из костного мозга применяют спецрастворы, вращение состава в центрифуге в течение 40 минут.

Затем жизнеспособные клетки переносят в хранилище с температурой от 0 до +4°C.

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