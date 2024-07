ИИ поможет оценить реакцию лекарств в организме во время их разработки

Ученые из Института Брода при Массачусетском технологическом институте и Гарвардского университета разработали модели искусственного интеллекта (ИИ), которые могут оценить потенциальные биологические эффекты лекарств еще до того, как они попадут в живой организм.

Сриджит Сил, приглашенный ученый на платформе визуализации Broad, обучил несколько прогнозных моделей машинного обучения для выявления химических и структурных характеристик лекарств, которые могут вызвать токсические эффекты у людей.

В совокупности эти инструменты оценивают, как лекарство может повлиять на различные показатели, представляющие интерес для разработчиков лекарств: общее здоровье клеток, фармакокинетику, а также функцию сердца и печени. На сегодняшний день опубликованы статьи, описывающие три из этих инструментов машинного обучения, в журналах Journal of Chemical Information and Modeling, Molecular Biology of the Cell и Chemical Research in Toxicology. Четвертый находится в разработке.

Прогностические модели не исключают лабораторных экспериментов, но они могут помочь исследователям сузить круг потенциальных лекарств, выделяя больше времени и ресурсов для экспериментов с более перспективными кандидатами. Сил начал эту работу, задумавшись, нельзя ли извлечь больше токсикологических данных из химической структуры потенциального лекарства.